Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 июля 2023 8:46

Лукашенко заявил, что находится с Путиным в одной лодке

Белорусский лидер договорился с президентом РФ обсудить ситуацию вокруг Пригожина в ближайшее время
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
По словам белорусского лидера, он договорился с президентом России встретиться в ближайшее время

По словам белорусского лидера, он договорился с президентом России встретиться в ближайшее время

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находится с главой российского государства Владимиром Путиным в одной лодке.

«Мы в ближайшее время договорились встретиться, обсудим те проблемы, поскольку мы оказались вовлечены в решение и вопросы дальнейшего функционирования ЧВК», – сказал политик, добавив, что президенты РФ и Белоруссии находятся «в одной лодке, и деваться некуда».

Как писал сайт KP.RU, ранее Лукашенко раскрыл подробности переговоров 24 июня с Путиным по поводу ситуации с Евгением Пригожиным. По его словам, власти РФ приняли «жестокое решение – мочить», однако белорусский президент попросил не делать этого, потому что потом никаких переговоров не будет. Как отметил политик, в этом случае могли бы погибнуть тысячи мирных людей и тех, кто противостоял бы «вагнеровцам».

Напомним, президент Белоруссии после урегулирования ситуации с попыткой вооруженного мятежа в России заявил, что людям не следует делать героев ни из него, ни из Путина, ни из Пригожина.