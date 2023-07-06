Лукашенко заявил, что находится с Путиным в одной лодке

По словам белорусского лидера, он договорился с президентом России встретиться в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находится с главой российского государства Владимиром Путиным в одной лодке.

«Мы в ближайшее время договорились встретиться, обсудим те проблемы, поскольку мы оказались вовлечены в решение и вопросы дальнейшего функционирования ЧВК», – сказал политик, добавив, что президенты РФ и Белоруссии находятся «в одной лодке, и деваться некуда».

Как писал сайт KP.RU, ранее Лукашенко раскрыл подробности переговоров 24 июня с Путиным по поводу ситуации с Евгением Пригожиным. По его словам, власти РФ приняли «жестокое решение – мочить», однако белорусский президент попросил не делать этого, потому что потом никаких переговоров не будет. Как отметил политик, в этом случае могли бы погибнуть тысячи мирных людей и тех, кто противостоял бы «вагнеровцам».

Напомним, президент Белоруссии после урегулирования ситуации с попыткой вооруженного мятежа в России заявил, что людям не следует делать героев ни из него, ни из Путина, ни из Пригожина.