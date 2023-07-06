МИД РФ вызвал посла Финляндии из-за проводимой Хельсинки антироссийской политики Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посол Финляндии в Москве был вызван в Министерство иностранных дел РФ, где ему выразили протест из-за проводимой Хельсинки антироссийской политикой. Об этом в четверг, 6 июля, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Сегодня на Смоленскую площадь был вызван посол Финляндии в России, ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой», - заявила дипломат.

В Министерстве иностранных дел РФ также сообщили, что Москва с 1 октября 2023 года отзывает свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Напомним, в конце июня этого года президента Финляндии Саули Ниинисте в ходе заседания с министерским комитетом по иностранным делам и безопасности заявил о планах финского правительства ужесточить ограничения на въезд в страну россиян.