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НовостиПолитика6 июля 2023 10:46

Песков заявил, что участие талибов* в саммите ШОС рассматривается коллективно

Это тема, которая должна быть рассмотрена при подготовке к следующему саммиту, сказал пресс-секретарь президента РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков заявил, что участие талибов* в саммите ШОС рассматривается коллективно

Песков заявил, что участие талибов* в саммите ШОС рассматривается коллективно

Фото: REUTERS

Вопросы в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассматриваются коллективно, то же самое касается участия в саммите ШОС движения «Талибан»*, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь решения принимаются консенсусом, поэтому это тема, которая должна быть рассмотрена в ходе подготовки к следующему саммиту», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Накануне представители правительства «Талибана»* заявили, что хотели бы участвовать в следующем саммите лидеров ШОС, который запланирован в Астане в 2024 году.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе в Шанхайскую организацию сотрудничества официальной вступил Иран. Решение о принятии республики в состав организации было принято на 23-м саммите под председательством Индии. Иран стал девятым членом объединения.

*Запрещенная в России террористическая организация