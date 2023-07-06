Песков заявил, что участие талибов* в саммите ШОС рассматривается коллективно Фото: REUTERS

Вопросы в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассматриваются коллективно, то же самое касается участия в саммите ШОС движения «Талибан»*, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь решения принимаются консенсусом, поэтому это тема, которая должна быть рассмотрена в ходе подготовки к следующему саммиту», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Накануне представители правительства «Талибана»* заявили, что хотели бы участвовать в следующем саммите лидеров ШОС, который запланирован в Астане в 2024 году.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе в Шанхайскую организацию сотрудничества официальной вступил Иран. Решение о принятии республики в состав организации было принято на 23-м саммите под председательством Индии. Иран стал девятым членом объединения.

*Запрещенная в России террористическая организация