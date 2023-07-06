Песков: поставки Западом оружия Украине не повлияют на исход спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 6 июля, прокомментировал приезд президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию, где последний обсудит поставки оружия. Пресс-секретарь российского лидера заявил, что результаты таких переговоров никак не повлияют на исход специальной военной операции.

«Принципиально все эти обсуждения и результаты этих обсуждений никоим образом не способны повлиять на исход специальной военной операции», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Он уточнил, что об этом «красноречиво» говорит текущая ситуация на передовой.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Запад должен прекратить поставлять оружие преступному киевскому режиму, если он хочет прекратить конфликт на Украине. Глава государства подчеркнул, что Россия не планировала начинать спецоперацию, однако Запад вынуждает Москву решать конфликт вооруженным путем.