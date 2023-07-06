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НовостиПроисшествия6 июля 2023 11:41

Украинский бизнесмен Гуржий арестован за хранение кокаина в Москве

Он останется под стражей до середины августа
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украинский бизнесмен Гуржий арестован за хранение кокаина в Москве

Украинский бизнесмен Гуржий арестован за хранение кокаина в Москве

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве арестовали украинского бизнесмена Олега Гуржия, которого подозревают в хранении кокаина с целью сбыта, сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации ТАСС, следствие ходатайствовало перед судом Москвы об аресте предпринимателя до середины августа этого года, инстанция ходатайство удовлетворила. Кроме того, сейчас сотрудники ФСБ проверяют его причастность к финансированию террористических групп.

Сообщается, что Гуржий проживал в Москве у своей сожительницы. Через женщину, которая раньше работала в модельной сфере, бизнесмен «внедрился в московский бомонд», сообщил собеседник агентства. Все окружение экс-модели «находится под оперативным наблюдением как потенциально связанное с украинским следом», добавил он.