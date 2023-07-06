Патрушев: Запад развязал гибридную войну против России без трезвой оценки ситуации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг, 6 июля, заявил, что страны Запада развязали против РФ гибридную войну. Сделали они это, по мнению Патрушева, без трезвой оценки ситуации и ее перспектив.

«Динамика событий на мировой арене сегодня характеризуется поляризацией и трансформацией существующей архитектуры международной безопасности», - отметил секретарь Совбеза в ходе своего выступления на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе.

Он подчеркнул, что данные процессы начались в рамках гибридной войны в отношении России. Сделано это было странами Запада, которые трезво не оценили ситуацию, а также последствия своих действий.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад ведет гибридную войну не только в отношении России, но и Белоруссии. Глава СВР добавил, что западные страны пытаются подорвать суверенитет двух государств, который Россия и Белоруссия будут решительно отстаивать.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин в своем недавнем выступлении на саммите ШОС отметил, что Россия уверенно противостоит и будет далее противостоять внешнему давлению.