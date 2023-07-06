Патрушев заявил, что военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что военные угрозы со стороны стран Североатлантического альянса только усиливаются.

"Наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, наличие тактического ядерного оружия в Европе усиливают военные угрозы для России", - сказал Патрушев на совещании в Краснодаре.

По словам секретаря Совбеза РФ, доказательством усиления военной угрозы со стороны НАТО послужило учения войск альянса, которые состоялись в июне 2023 года. На этих учениях военные отрабатывали планы переброски сил и средств вдоль всего восточного фланга.

Ранее Патрушев сообщил, что Запад развязал против России гибридную войну, однако не смог "трезво оценить ситуацию".