Лукашенко: Российское ядерное оружие полностью поставят в Белоруссию в 2023 году

Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие полностью поставят в Белоруссию в 2023 году Фото: REUTERS

Обещанное Россией тактическое ядерное оружие (ТЯО) будет полностью поставлено в Белоруссию к концу этого года, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Большая часть перемещена и находится в Белоруссии. К концу года точно полностью переместим боеголовки, которые предназначены для этого», – сказал он в ходе встречи с представителями СМИ.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин объяснил, зачем в Белоруссии размещают ТЯО. Глава государства отметил, что США развертывают в течение десятилетий на территории стран НАТО в Европе свое оружие. Поэтому Москва и Минск договорились, что сделают то же самое, не нарушая своих обязательств по нераспространению ядерного оружия.

Ранее Лукашенко высказал мнение, что ядерное оружие никогда не будет применено, пока оно находится в Белоруссии.