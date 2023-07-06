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НовостиПолитика6 июля 2023 12:15

Российские системы ПВО сбили два украинских Су-25 в ДНР

За сутки были перехвачены четыре ракеты Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы HIMARS
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские системы ПВО сбили два украинских Су-25 в ДНР

Российские системы ПВО сбили два украинских Су-25 в ДНР

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские средства противовоздушной обороны сбили два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Средствами ПВО в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка ДНР сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, российскими средствами ПВО были перехвачены четыре крылатые ракеты Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета Су-25 в ДНР и Запорожской области. Кроме того, один Су-25 был сбит истребителями Военно-космических сил России.

Сайт KP.RU разбирался, почему захлебывается наступление Вооруженных сил Украины.