Почему захлебывается наступление ВСУ: Три главных причины

Украине вряд ли удастся добиться стремительных успехов в контрнаступлении. Фото: REUTERS

Сразу несколько зарубежных изданий в выходные выдали материалы с признанием превосходства России над вооруженными до зубов западной техникой ВСУ. Так, Wall Street Journal сообщает, что российские военные уничтожают вооружение НАТО благодаря "преимуществу своей военно-воздушной мощи".

The Washington Post замечает, что "появились признаки того, что Украине вряд ли удастся добиться стремительных успехов" в контрнаступлении. А обозреватель британского Telegraph и вовсе задается вопросом о смысле НАТО на фоне неудач украинской армии. Он признает, что шансы на успех в конфликте складываются не в пользу Киева, поскольку российская сторона обладает целым рядом преимуществ.

О чем говорят все эти публикации и что на самом деле происходит с наступлением ВСУ - на все эти вопросы на Радио "Комсомольская правда" ответил военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

СКРЫВАТЬ БОЛЬШЕ НЕВОЗМОЖНО

..- Владислав Владиславович, когда противник начинает неожиданно какие-то такие хвалебные речи в твой адрес произносить, нужно очень сильно насторожиться. В данной ситуации - это констатация факта или все-таки за этим скрывается какое-то второе, не очень хорошее для нас, дно?

- Прежде всего, это попытка объяснить ту ситуацию, которую скрыть уже больше невозможно. Шило, которое таили в мешке, теперь оказалось, фактически, в «седалище» у Запада, соответственно, - и Украины. Но Украина упорно делает вид, что она ничего не чувствует.

На Западе же чувствительность выше, соответственно, информация оттуда и пошла. Теперь все ищут ей нужное объяснение.

Если почитать внимательно, то в публикациях не сказано, что техника плоха. Там, в основном, переводят стрелки на то, что Украине всего не хватает, и сама Украина недостаточно хорошо обучена для пользования такой сложной техникой.

Но, конечно, скрыть сам факт того, что эта техника горит, что Россия имеет военные успехи, - уже невозможно. Поэтому идет такое полупризнание.

В этом случае констатируют абсолютно понятные всем факты. Что никаких вундерваффе в мире не существует. Что невозможно создать танк, который не горит, или самолет, который нельзя сбить. Соответственно, вооружение само по себе не является чем-то таким, что воюет, как робот, само по себе. Воюют люди. Люди должны быть обучены, подготовлены, должны иметь боевой опыт и - хорошее командование.

ТРИ ПРИЧИНЫ ФАТАЛЬНОГО ПРОВАЛА НАСТУПЛЕНИЯ ВСУ

- «Соответственно», нынешнее наступление Украины уперлось в несколько факторов.

Она, действительно, получила огромное количество вооружений.

Если не ошибаюсь, или Блинкен, или Милли, незадолго до начала нынешнего наступления, когда от Украины требовали «контрнаступа», а она всё тянула… В очень большом раздражении жестко заявили, что не понимает, почему Украина тянет и что она еще просит. Потому что она вооружена лучше любой другой европейской армии НАТО. И это была правда. Они получили все, что просили, даже больше. Потому что были постоянно дополнительные пакеты помощи по боеприпасам, по технике.

Но, в итоге, ничего не получается.

Потому что, во-первых, российская армия находится качественно в другом состоянии. Украина столкнулась с прекрасно подготовленной обороной. Исторические аналогии, они всегда хромают. Но, тем не менее, ситуация с Курской битвой, которая примерно 80 лет назад здесь же громыхала, где-то в этих же краях, она очень сильно напрашивается. Потому что происходила примерно та же самая история. Немцы кидали в бой огромное количество резервов, новейшую технику, танки, рвались вперед, но не получилось ровным счетом ничего.

И второй фактор - то, что Украина недостаточно обучена.

Набор в армию - нон-стоп, когда на улице, и не только, с января месяца было призвано почти 200 тысяч. И за 3-4 месяца превратить их в опытных бойцов просто невозможно.

И третья, вытекающая отсюда, очень серьезная проблема – проблема командного состава.

Потому что Украина за год потеряла больше половины своего офицерского корпуса, при этом на низовом уровне - почти 70%. Это уровень взводных, командиров рот, батальонов. И это сейчас начинает для них трагично сказываться.

А когда их производят в офицеры за 2-3 месяца, обучив наскоро на Западе, то вести очень сложную современную «шахматную партию» на поле боя такие люди просто не могут.

И мы видим сейчас очень яростные, очень отчаянные, очень жестокие и жесткие атаки ВСУ, которым не хватает организации, а у командиров не достаёт умения управлять войсками на поле боя. Соответственно, они несут огромные потери.

И вот за три недели наступления ВСУ не смогли даже преодолеть нашу первую линию обороны. Это, конечно, в какой-то степени является для них фатальным.

ВСУ КАК КОЛОНИАЛЬНАЯ АРМИЯ

- Вы говорите, что там - неподготовленные кадры. А как можно, вообще, их подготовить, если западная техника - разного года производства, с разной оснасткой и много чего еще? Как они с этим управляются?

- Знаете, здесь надо немножко разделить. То, что разные годы выпуска, это не страшно. Украина, например, прекрасно вела бои почти год на старой советской технике, не производя ровным счетом ничего. Потому что микропартии танков, которые она в свое время производила, уже будучи независимой страной, они роли не играли. Танки, которые оставались с 70-80-х годов, использовались вполне успешно.

Еще раз говорю, воюет не техника, воюют люди.

Вы правы в другом, в том, что вот этот огромный винегрет в технике – его крайне сложно обслуживать.

Одни танки требуют одних запчастей, другие – других.

А самое главное, что выведенный из строя танк, поврежденный или подбитый, ты не сможешь восстановить прямо здесь же, на поле боя, с помощью летучки, оттянув в тыл. И тебе придется его тащить в Польшу или в Румынию - на ремонт.

Это последствия того, что называется колониальной армией.

То есть Украина сама ничего не производит, ни боеприпасы, ни амуницию, ни бронежилеты, ни танки, ни зенитный системы, она все получает с Запада. Соответственно, в этом случае, конечно, огромная проблема – все это обслуживать.

И второе – находить людей, которые на всем этом могут вести боевые действия.

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