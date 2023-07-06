Патрушев заявил об огромных потерях ВСУ при наступлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже привело к огромным потерям в технике и в живой силе украинской армии.

«Активно разрекламированное и начавшееся украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике», - сказал глава Совбеза РФ, отметив, что Соединенным Штатам и странам – членам Североатлантического альянса «безразлична судьба» Киева и украинского народа.

Напомним, сегодня, 6 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинские войска в ходе наступления столкнулись с большими проблемами из-за укреплений и обороны российской армии. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России подготовили множество оборонительных рубежей, не позволяющих Вооруженным силам Украины (ВСУ) проводить наступательные движения.