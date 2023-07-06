Генсек НАТО Столтенберг: ВСУ испытывают серьезные проблемы в наступлении Фото: REUTERS

Украинское наступление столкнулось с большими проблемами из-за укреплений и обороны российских войск. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Politico.

— Они сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением, — заявил о проблемах ВСУ Столтенберг.

Он также отметил, что российские войска подготовили множество оборонительных рубежей, которые не позволяют Вооруженным силам Украины проводить наступательные движение. По мнению Столтенберга, оборона Вооруженных сил России сильно влияет на темп украинского наступления.

Ранее KP.RU рассказывал, что российские подразделения успешно отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении. Противник понес серьезные потери в живой силе и военной технике, после чего отступил.

Помимо этого российским войскам удалось пресечь попытку наступление украинских подразделений под Соледаром в Донецкой Народной Республике. Выдвижение ВСУ удалось зафиксировать ночью при помощи беспилотника.