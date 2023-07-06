NYT: США решили поставить Украине кассетные боеприпасы

США решили поставить Украине кассетные боеприпасы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов приняли решение отправить Вооруженным силам Украины касетыне боеприпасы.

Как передает газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома, поставки кассетных снарядов согласованы администрацией президента США Джо Байдена.

Тем временем международная неправительственная организация Human Rights Watch предостерегла Вашингтон от передачи Киеву кассетных боеприпасов. Как заявили в организации, поставки этих вооружений «неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования».

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом в скором времени должен принять решение о передаче Украине кассетных боеприпасов, при одобрении они могут попасть в новый пакет военной помощи Киеву, который будет направлен в июле этого года.

Кассетные боеприпасы были запрещены международной конвенцией, которая ранее была ратифицировали 123 страны, однако в их число не входят США и Украина.

Еще в прошлом году появилась информация, что Киев пользуется кассетными боеприпасами.