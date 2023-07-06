Украинского командира будут судить за приказ о расстреле 37 жителей Мариуполя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) рассмотрит уголовное дело в отношении командира инженерно-технической роты морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Свинарчука, который отдал приказ о расстреле 37 жителей Мариуполя.

По информации DONETSK.KP.RU, обвинительное заключение в отношении украинского боевика утвердила прокуратура республики.

По данным следствия, командир ВСУ во время своего нахождения на боевых позициях на территории «Азовобщемаш» в 2022 году приказывал своим подчиненным убивать мирное население. В свою очередь, трое солдат их выполняли, убив из автоматов Калашникова 21 жителя Мариуполя. Еще 16 гражданам удалось выжить, сбежав от расстрелов.

Уголовные дела против военных ВСУ, выполнявших приказы, также рассмотрит Верховный суд ДНР.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 23 годам командира батальона ВСУ майора Дмитрия Швеца за приказ обстрелять из танка больницу в Волновахе, в которой находились 26 медицинских работников и гражданка, проходившая стационарное лечение.

Сайт KP.RU также писал о том, что в Луганской Народной Республике суд вынес приговор украинскому военнослужащему ВСУ Андрею Незнамову. Он получил 12 лет колонии за покушение на убийство мирных граждан.