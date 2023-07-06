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НовостиПолитика6 июля 2023 14:48

Небензя назвал передачу США кассетных боеприпасов Киеву шагом к эскалации

Вашингтон в скором времени примет решение по поставкам кассетных боеприпасов на Украину
Дарья ЧИПУРНАЯ
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможная передача Соединенными Штатами Америки кассетных боеприпасов киевскому режиму является очередным шагом к эскалации конфликта. Такое мнение выразил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

"Это очередной шаг в сторону эскалации конфликта", - заявил Небензя журналистам.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме сообщила о намерении Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы. Эти поставки якобы уже согласованы с президентом США Джозефом Байденом. О поставках могут объявить в этот четверг, передает NPR.

Отметим, кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. Однако в их число не входят США и Украина.

Сайт KP.RU писал, что Украина пользовалась кассетными боеприпасами еще в 2022 году. ВСУ обстреливали ими школы.