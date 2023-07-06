Небензя назвал передачу США кассетных боеприпасов Киеву шагом к эскалации

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможная передача Соединенными Штатами Америки кассетных боеприпасов киевскому режиму является очередным шагом к эскалации конфликта. Такое мнение выразил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

"Это очередной шаг в сторону эскалации конфликта", - заявил Небензя журналистам.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме сообщила о намерении Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы. Эти поставки якобы уже согласованы с президентом США Джозефом Байденом. О поставках могут объявить в этот четверг, передает NPR.

Отметим, кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. Однако в их число не входят США и Украина.

Сайт KP.RU писал, что Украина пользовалась кассетными боеприпасами еще в 2022 году. ВСУ обстреливали ими школы.