“Вся система пробита”: в Киеве вынесли приговор западным системам ПВО

Экс-советник Кучмы Соскин: Россия нанесла удар по Зеленскому, вскрыв ПВО Украины Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский возлагал серьезные надежды на западные системы ПВО, однако российские ракеты показали их уязвимость, чем нанесли серьезный удар по украинскому лидеру.

“Система ПВО абсолютно вся пробитая. Ни Patriot, ни Iris, ни все остальное. Небо они закрыть не могут”, — заявил Соскин в своем видеоблоге.

Также он подчеркнул, что ракетные удары ВС РФ по стратегическим объектам украинской армии сильно бьют и по авторитету киевского режима, поскольку украины начинают понимать неспособность Киева защитить критическую инфраструктуру и коммуникации Украины.

“Зеленский ничего сделать не может”, — резюмировал политолог.

Напомним, военный обозреватель “КП” Виктор Баранец рассказывал, что тактику перегрузки ПВО противника подсказали сами американцы: для уничтожения даже самой продвинутой системы противовоздушной обороны достаточно перегрузить противника множеством дешевых целей, после чего атаковать высокоточным оружием.

Также в последнее время командование ВСУ испытывает серьезные проблемы из-за новейших российских планирующих авиабомб, против которых, по словам советника командования ВВС Украины Юрия Игната, украинская армия так и не нашла противоядие.