В США рассказали о российских бомбах, взломавших оборону ВСУ

Планирующие авиабомбы ФАБ-500 стали новым аргументом России на поле боя. Фото Владимир Гердо/ТАСС

Американское военное издание The War Zone заявило, что украинские инженеры не могут разобраться в устройстве российских планирующих авиабомб, серьезно подорвавших оборонительные укрепления ВСУ.

“Украинские официальные лица предполагают, что речь идет о каком-то виде GPS-наведения, но пока очень мало конкретных подробностей о том, как это работает”, — отметили эксперты.

Также в статье указано, что в Киеве называют эти боеприпасы серьезной головной болью из-за их результативности, а также неспособности украинских систем ПВО противодействовать бомбардировщикам ВКС России, сбрасывающим их.

Напомним, советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признавал, что российские планирующие авиабомбы ФАБ-500 стали “серьезной головной болью” для ВСУ, поскольку ПВО Украины не может ничего противопоставить такому оружию.

Тем временем, ВСУ ранее получали от западных союзников аналогичные планирующие авиабомбы JDAM, однако, как отметил эксперт Королевского института оборонных исследований Томас Уитингтон, что российские войска научились эффективно “глушить” “умные” планирующие авиабомбы ВСУ.