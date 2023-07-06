War Zone: трофейная ракета Storm Shadow раскроет России военные технологии Запада

War Zone: попадание ракеты Storm Shadow к россиянам раскроет военные технологии Запада Фото: ru.wikipedia.org

Американское военное издание The War Zone заявило, что российские инженеры в ходе изучения ракеты Storm Shadow, которая днем ранее практически целая упала в зоне спецоперации, получат очень “чувствительную” для Запада информацию об устройстве данных ракет.

“Потеря одной в значительной степени неповрежденной ракеты — нежелательное событие. Британская Storm Shadow имеет некоторые стелс-технологии, которые уменьшают ее заметность. <…> Материалы, использованные в ее конструкции, и устройство боеголовки также были бы интересны”, — отмечают военные эксперты.

В статье уточняется, что наиболее интересная и засекреченная часть данных ракет – это система наведения. Есть вероятность, что изучение технического устройства и программного обеспечения позволит российским инженерам найти уязвимости этих ракет и эффективнее противодействовать их применению.

Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец рассказал, что подобным образом российская армия смогла найти “противоядие” от американских РСЗО HIMARS – в руки инженеров попали целые ракеты, после чего подобные снаряды стали “обыденной целью” для российских подразделений ПВО.

Тем временем обозреватель Стивен Брайен недавно рассказывал о другом способе противодействия ракетам Storm Shadow – удар ВКС России по военному аэродрому ВСУ в Хмельницкой области в конце мая нанес серьезный ущерб, уничтожив несколько самолетов и британские крылатые ракеты.