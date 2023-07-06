Умерла Мириам Александрович, актриса и бывшая жена Андрея Краско. Фото: kino-teatr.ru

Польская актриса театра, кино и ТВ Мириам Александрович умерла в среду, 5 июля. О ее смерти сообщил сын Ян Краско.

«Как банально это звучит... Мама скончалась сегодня», - написал Краско в своих соцсетях.

С 1990 года Александрович профессионально занималась дубляжом. Помимо этого, она снималась в кино и играла в театре в Польше.

В России Александрович также известна тем, что ранее она была женой покойного актера Андрея Краско. Будущие супруги познакомились во время учебы в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. У них родился сын, которого назвали Яном, после чего актеры официально оформили отношения.

От Александрович Краско ушел к однокурснице, с которой завел отношения, когда ребенок еще не родился. Однако формально их брак длился 26 лет: супруги долго не оформляли развода, потому что не хотели возиться с бумагами.