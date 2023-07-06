Зеленский заявил, что президент Болгарии Радев отказал ему в поставках оружия Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, рассказал об итогах переговоров с болгарским лидером Руменом Радевым. В частности, он сообщил, что Болгария отказала Украине в поставках оружия в качестве помощи.

«Он выразил свою мысль относительно помощи в обороне Украине. У нас разный взгляд на вещи, он считает – «нет» - это эскалация предоставлять Украине помощь», - заявил Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

В то же время, по словам Зеленского, ему удалось достигнуть взаимопонимания с Радевым по поводу вопросов, касающихся энергетики, а также «формулы мира».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал приезд президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию, где последний должен был обсудить поставки оружия. Пресс-секретарь российского лидера заявил, что результаты таких переговоров никак не повлияют на исход специальной военной операции. Он уточнил, что об этом «красноречиво» говорит текущая ситуация на передовой.