Военные из подразделений БАРС-11 и "Царских волков" захватили ракету Storm Shadow

Российские военные захватили ракету Storm Shadow Фото: ru.wikipedia.org

Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и подразделения "Царских волков" вытащили с линии соприкосновения уцелевшую крылатую ракету Storm Shadow.

“Она разрушена только частично — упала очень удачно плашмя. Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки”, — рассказал о трофее начальник “Царских волков” РИА Новости.

Уточняется, что в ракетах Storm Shadow применяется передовая электроника, которая уцелела при падении. Операция по вывозу трофея из зоны спецоперации заняла у военных два дня, при этом в ракете работал GPS-маячок, который смог навести на машину с ракетой группу перехвата, однако бойцы ВС РФ отбили атаку диверсантов.

Американское военное издание The War Zone уже прокомментировало трофей российских военных и заявило, что инженеры при изучении ракеты получат очень “чувствительную” для Запада информацию об устройстве данного оружия.

Напомним, военный обозреватель "КП" Виктор Баранец рассказал, что таким же образом российская армия смогла найти “противоядие” от американских РСЗО HIMARS, которые изначально доставляли немало проблем в зоне спецоперации, однако после захвата трофейной ракеты подобные снаряды стали “обыденной целью” для российских подразделений ПВО.