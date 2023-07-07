Приложение новой соцсети Threads стало самым скачиваемым в России

Приложение новой социальной сети Threads возглавило топ-100 самых скачиваемых приложений на платформе iOS в России. Фото: REUTERS

Приложение новой социальной сети Threads возглавило топ-100 самых скачиваемых приложений на платформе iOS в России уже в день официального запуска, в четверг 6 июля. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитической платформы data.ai.

Напомним, Threads была запущена компанией Meta* и позиционируется как аналог и непосредственный конкурент Twitter.

Сообщается, что глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что по состоянию на 19.00 по московскому времени в четверг 6 июля в новой социальной сети было создано уже более 10 миллионов профайлов.

Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал новую запись в социальной сети Twitter после запуска собственного конкурента Threads. В новом посте он опубликовал известный мем, на котором два Человека-паука указывают друг на друга. Новая социальная сеть Цукерберга должна стать новым аналогом для ведения микроблогов. Предыдущий же пост в Twitter он опубликовал аж в январе 2012 года.

*Признана экстремистской организацией и запрещена в России.