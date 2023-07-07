Шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых в Милане Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Шесть человек погибли и более 80 пострадали из-за пожара в доме престарелых в Милане. Об этом сообщает газета Corriera della Sera.

Как передает издание, пожар начался в 01.30 (02.30 по мск) в пятницу, 7 июля. Сообщается о 81 госпитализированном, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших 40 человек отравились продуктами горения.

На данный момент причина пожара не установлена, однако пожарные сообщают о «случайности».

Газета Repubblica сообщает, что этот дом престарелых состоял из 12 отделений, а три из них занимали пожилые люди с болезнью Альцгеймера.

Напомним, днем ранее пожар произошел в Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге. Эвакуировано было 285 человек, из которых 165 – пациенты. Как писал сайт KP.RU, к месту происшествия прибыли 42 пожарных и 13 единиц техники.