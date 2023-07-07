КНР запретила ввоз продуктов из Японии из-за решения сбросить воду с «Фукусимы» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай ввел запрет на импорт продуктов из десяти японских префектур, в том числе Фукусимы. Об этом в пятницу, 7 июля, заявило Китайское главное таможенное управление, уточнив, что данный запрет стал ответом на планы Токио сбросить в Тихий океан загрязненную радиацией воду с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».

«С целью предотвращения ввоза в Китай зараженных радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности импортируемого продовольствия для китайских потребителей, китайская таможня вводит запрет на ввоз продуктов питания», - сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что таможенное управление усилит контроль над продуктами питания, которые будут импортировать из других регионов Японии, в особенности данное правило коснется морепродуктов.

Таможенные органы КНР намерены тщательно проверять сопроводительные документы, а также будет проводиться дополнительная проверка на наличие радиоактивных элементов. В сообщении не названы сроки действия данного запрета.

Напомним, накануне стало известно, что Япония хочет сбросить в океан радиоактивные отходы с аварийной «Фукусимы». Как писал сайт KP.RU, в МИД РФ заявили, что такие планы вызывают вопросы, призвав Токио информировать о планах по сбросу воды с АЭС