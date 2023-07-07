Hurriyet: Эрдоган предложит Зеленскому помощь в решении конфликта на Украине Фото: REUTERS

На встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским будет обсуждаться содействие турецкой стороной в урегулировании конфликта на Украине. Об этом рассказали в турецкой газете Hurriyet.

Также в издании заявили, что одной из тем на встрече двух президентов будет обмен пленными между Россией и Украиной. Помимо этого будет обсуждаться и вопрос продления зерновой сделки, срок которой истекает уже 17 июля.

В публикации отметили, что Россия на данный момент не приняла окончательного решения по зерновой сделке, но по некоторым данным, Москве не хочет продлевать текущий договор из-за невыполнения некоторых условий.

Ранее KP.RU писал, что седьмого июля состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Стамбуле. Визит президента Украины состоялся по приглашению главы Турции, а на повестке дня будет вопрос о перспективах урегулирования конфликта на Украине.