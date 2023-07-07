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НовостиПолитика6 июля 2023 23:32

Эрдоган и Зеленский обсудят зерновую сделку и урегулирование на Украине 7 июля

Рабочий визит Зеленского в Турцию состоится по приглашению Эрдогана
Мария ПАВЛОВА
Эрдоган пригласил Зеленского в Стамбул для обсуждения перспектив продления зерновой сделки.

Эрдоган пригласил Зеленского в Стамбул для обсуждения перспектив продления зерновой сделки.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом в пятницу 7 июля. В этот день в Стамбуле состоятся переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Сообщается, что темой переговоров станет продление зерновой сделки, а также перспективы урегулирования украинского кризиса. Визит Зеленского в Турцию состоится по приглашению Эрдогана.

Напомним, срок действия зерновой инициативы истекает 17 июля. Тем временем Минобороны Турции продолжает контакты с Россией, Украиной и ООН по зерновой сделке.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии оснований для продления зерновой сделки. В ведомстве отметили, что Россия добросовестно выполняет обязательства по соглашению.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что сейчас нет никаких оснований для продления зерновой сделки.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что начало переговоров по урегулированию украинского конфликта возможно в сентябре или чуть позже.