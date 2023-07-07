Эрдоган и Зеленский обсудят зерновую сделку и урегулирование на Украине 7 июля

Эрдоган пригласил Зеленского в Стамбул для обсуждения перспектив продления зерновой сделки.
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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом в пятницу 7 июля. В этот день в Стамбуле состоятся переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Сообщается, что темой переговоров станет продление зерновой сделки, а также перспективы урегулирования украинского кризиса. Визит Зеленского в Турцию состоится по приглашению Эрдогана.
Напомним, срок действия зерновой инициативы истекает 17 июля. Тем временем Минобороны Турции продолжает контакты с Россией, Украиной и ООН по зерновой сделке.
Ранее в МИД России заявили об отсутствии оснований для продления зерновой сделки. В ведомстве отметили, что Россия добросовестно выполняет обязательства по соглашению.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что сейчас нет никаких оснований для продления зерновой сделки.
В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что начало переговоров по урегулированию украинского конфликта возможно в сентябре или чуть позже.