Дилеры заявили о скором подорожании автомобилей из-за ослабления рубля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новые легковые машины в России подорожают на 5–10% летом-осенью этого года на фоне ослабления рубля к основным валютам. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на автодилеров, производителей и экспертов автомобильного рынка.

Как заявил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, китайские компании уже начинают производить перерасчет стоимости машин, а изменения курса заложат в цену в течение двух месяцев. По его словам, китайские производители подходят к данному вопросу жестче европейцев, и стоимость на их продукцию может вырасти на 8-12%.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Ренат Тюктеев считает, что цены поднимут на 3–5% уже в июле этого года, если ослабление рубля не остановится. На данный же момент импортеры заняли выжидательную позицию.

По словам президента ассоциации «Российские автодилеры» Вячеслава Жигалова, новое подорожание машин из-за курсовых колебаний будет плавным. Как отмечается, на фоне усиливающейся конкуренции между китайскими брендами производители начали предлагать скидки и акции, достигающие 20% от стоимости автомобиля.

Напомним, днем ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила ослабление курса российской валюты, связав эти колебания сокращением экспорта и снижением стоимости нефти. По ее словам, подорожание черного золото, которое произошло в последнее время, станет ощутимо в следующие периоды.