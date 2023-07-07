ФСБ задержала агента разведки Украины, подорвавшего ж/д пути в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала агента украинской разведки, совершившего 23 февраля 2023 года подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе в Крыму. Об этом в пятницу, 7 июля, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым», - приводит ТАСС заявление ведомства, где отмечается, что данные действия задержанный сделал по заданию украинских спецслужб.

Как сообщают в ФСБ, после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 мужчина выехал в Одессу, где его завербовали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Житель Симферополя прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, а позже был направлен в Крым.

Отмечается, что мужчина дал признательные показания о сотрудничестве с украинскими спецслужбами.