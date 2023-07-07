Зеленский собирается обсудить с Эрдоганом обмен пленными и зерновую сделку Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о своем намерении обсудить на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обмен пленными, зерновую сделку, а также поддержку вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Есть несколько вопросов. Зерновая инициатива - очень важный вопрос поддержки Украины в НАТО. Обмен пленными. Много вещей, о которых мы будем говорить, и верю, что будем иметь договоренности с президентом Турции», - опубликованы слова украинского лидера на сайте его офиса.

Напомним, Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом в пятницу, 7 июля, переговоры президентов Украины и Турции состоятся в Стамбуле. По итогам встречи ожидается проведение пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, по данным турецкой газете Hurriyet, в ходе встречи президент Турции предложит главе Украины помощь в решении украинского конфликта.