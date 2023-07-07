Чехия поставит Украине боевые вертолеты и боеприпасы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прага поставит Киеву боевые вертолеты и боеприпасы. Такое заявление в пятницу, 7 июля, премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с находящимся в республике с рабочим визитом президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы», - заявил глава чешского правительства, указав также на то, что Прага намерена продолжить активно помогать Киеву во всех областях, в том числе оборонной.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом году есть только одна возможность провести наступление, отметив, что подготовить второе наступление по объективным причинам не получится. По словам чешского лидера, действия украинских военных в текущем году покажут, начнутся ли переговоры о прекращении конфликта или же данный этот кризис будет находиться в стадии заморозки до 2024 года.