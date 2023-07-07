Минздрав Украины поддержал идею Зеленского по легализации лекарств на марихуане Фото: REUTERS

Министерство здравоохранение Украины поддержало инициативу украинского президента Владимир Зеленский о легализации лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны). Об этом сообщил замглавы ведомства, главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Замминистра уточнил, что законопроект уже поддержан Комитетом по вопросам охраны здоровья. «И Министерство охраны здоровья дало позитивную оценку данному законопроекту», - заявил замглавы ведомства в эфире телеканала «Рада», выразив надежду, что в ближайшее время этот проект вынесут в Верховную раду и «там примут».

Напомним, в конце июня этого года Зеленский призвал легализовать на Украине лекарства на основе марихуаны. Как заявил украинский лидер, такое решение позволит жителям страны больше не терпеть боль, стресс и травмы.