Правительство Ирака заявило о начале расследования похищения гражданки РФ Цурков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Ирака заявило о начале расследования дела о похищении гражданки России и Израиля Елизаветы Цурков. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Как передает телеканал, правительство Ирака «объявило о начале расследования похищении в Багдаде» Елизаветы Цурков.

Напомним, в минувшую среду, 5 июля, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что шиитские ополченцы в Ираке удерживают в заложниках гражданку Израиля и России Елизавету Цурков, сообщив также, что женщина жива.

«Гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживаемая шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах" в Ираке», - заявили тогда в канцелярии.

Согласно их данным, женщина является ученой, которая въехала в Ирак по российскому паспорту для того, чтобы собрать сведения для своей докторской диссертации.