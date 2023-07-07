Центробанк России допустил снижение цен в августе-сентябре Фото: Shutterstock

Центробанк России допускает, что в августе-сентябре 2023 года может произойти временное снижение цен. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

— Сезонное снижение общего индекса цен в конце лета-начале осени довольно часто происходит и, возможно, произойдет и в этом году, — подчеркнул он.

Ранее руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила, что в России может произойти резкое падение цен на продукты летом и осенью этого года. Это может быть следствием падения цен и роста покупательной способности россиян.

Причиной этому же она назвала переходящие остатки рекордного урожая зерновых в 2022 году. Помимо этого экономист отметила, что тенденция на снижение цен на продукты питания сейчас наблюдается во всем мире.