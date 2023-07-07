Песков: Кремль очень внимательно следит за переговорами Эрдогана и Зеленского

В Кремле отреагировали на переговоры Украина с Турцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле будут очень внимательно следить за итогами переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Москва очень внимательно следит за переговорами Эрдогана и Зеленского, интересно узнать, о чем будет вестись речь", - заявил Песков на брифинге, добавив, что встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера не исключается, однако ее сроки пока не определены.

Напомним, переговоры Эрдогана и Зеленского пройдут в Стамбуле сегодня, 7 июля 2023 года. Стороны обсудят участие Турции в вопросе урегулирования украинского конфликта и поговорят о зерновой сделке, срок действия которой истекает 17 июля. Россия пока не приняла окончательного решения по черноморской инициативе и склоняется к отказу, поскольку ее условия не выполняются.