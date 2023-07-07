Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире7 июля 2023 10:11

СБУ задержала настоятеля храма канонической УПЦ

Настоятеля храма подозревают в помощи в эвакуации жителей региона в Белоруссию
Елизавета КУЗНЕЦОВА
СБУ задержала настоятеля храма канонической УПЦ

СБУ задержала настоятеля храма канонической УПЦ

Фото: Shutterstock

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенном в городе Бородянка Киевской области. Отмечается, что задержанного подозревают в помощи в эвакуации жителей региона в Белоруссию.

«Служба безопасности расследует факты коллаборационной деятельности настоятеля храма УПЦ (МП) в поселке Бородянка Виктора Талька. Сейчас проверяются данные о его возможном содействии в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевской области», - сказано в заявлении украинских спецслужб.

Сообщается, что было заведено уголовное дело по статье «Коллаборационная деятельность», которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет.

Напомним, днем ранее, 6 июля, появилось сообщение о том, что правоохранительные органы Украины применили силу в отношении прихожан канонической УПЦ, оттеснив их от монастыря в Киево-Печерской лавре.