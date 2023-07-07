СБУ задержала настоятеля храма канонической УПЦ Фото: Shutterstock

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенном в городе Бородянка Киевской области. Отмечается, что задержанного подозревают в помощи в эвакуации жителей региона в Белоруссию.

«Служба безопасности расследует факты коллаборационной деятельности настоятеля храма УПЦ (МП) в поселке Бородянка Виктора Талька. Сейчас проверяются данные о его возможном содействии в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевской области», - сказано в заявлении украинских спецслужб.

Сообщается, что было заведено уголовное дело по статье «Коллаборационная деятельность», которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет.

Напомним, днем ранее, 6 июля, появилось сообщение о том, что правоохранительные органы Украины применили силу в отношении прихожан канонической УПЦ, оттеснив их от монастыря в Киево-Печерской лавре.