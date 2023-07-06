Полиция применила силу к прихожанам в Киево-Печерской лавре Фото: REUTERS

Правоохранительные органы силой оттеснили прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) от монастыря в Киево-Печерской лавре. Об этом заявила пресс-служба УПЦ.

«Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале церкви.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 6 июля, выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман заявил, что украинские власти захватили корпуса монастыря канонической Украинской православной церкви на территории Киево-Печерской лавры.

Напомним, в минувший вторник, 4 июля, стало известно, что доступ в Киево-Печерскую лавру ограничат с 5 июля 2023 года. Уточнялось, что туда можно будет попасть только с 09:00 и до 18:00. Незадолго до этого Министерство культуры Украины обязало монахов канонической УПЦ покинуть корпуса лавры.