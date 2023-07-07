В Вологде открылся юбилейный кинофестиваль VOICES

В этом году фестиваль молодого европейского кино сменил название на Х Международный фестиваль полнометражных художественных фильмов VOICES, однако его концепция осталась неизменной – он представляет дебютные работы молодых авторов и первые показы новых фильмов мэтров кино.

«За прошедшие годы фестиваль стал значимым событием в культурной жизни области, стал любимым и ожидаемым для вологжан и гостей, особенно для молодежи. Время вносит свои коррективы, но сегодня мы можем говорить о новой странице жизни VOICES», - сказал, открывая фестиваль замгубернатора области Эдуард Зайнак.

В конкурсную программу игрового кино вошли пять фильмов: «Ада» режиссера Станислава Светлова, «Волнами» режиссера Сергея Кальварского, норвежский фильм «Я болею» режиссера Кристоффера Боргли и российско-французский фильм, снятый на чеченском языке, – «Клетка ищет птицу» режиссера Малики Мусаевой. Определять победителей будут зрители, голосование пройдет по номинациям «лучший фильм», «лучший режиссер» и «лучший актер/лучшая актриса».

Конкурсная программа короткометражных фильмов представит работы молодых российских авторов, победителей среди них также выберут зрители.

В качестве почетного гостя на фестиваль приглашен режиссер Александр Сокуров, он представит вологжанам свою последнюю работу – «Сказка». Это будет второй показ киноленты в России.

Показы фестиваля VOICES состоятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Вологодской области и администрации города Вологды.