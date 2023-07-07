Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье Фото: REUTERS

Взрыв прогремел в пятницу, 7 июля, в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Отмечается, что над городом виден дым.

По данным официального ресурса для оповещения украинского населения, с 12:02 мск в подконтрольных Киеву районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 июля серия взрывов была зафиксирована в Одесской и Николаевской областях. Как отмечалось, что, по предварительным данным, взрывы являются следствием срабатывания систем противовоздушной обороны (ПВО).