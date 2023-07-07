В Одесской и Николаевской областях прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Одесской и Николаевской областях Украины. Фото: REUTERS

Серия взрывов зафиксирована в Одесской и Николаевской областях в ночь на пятницу, 7 июля. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели». Сообщается, что по предварительным данным взрывы являются следствием срабатывания систем противовоздушной обороны.

Тем временем воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Речь идет о Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской и Харьковской областях, свидетельствуют данные карты оповещения о воздушных тревогах украинского министерства цифровой трансформации. Также сообщается, что режим воздушной тревоги сохраняется на территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем киевских властей.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по пунктам дислокации украинских бойцов и ангарам с западной бронетехникой ВСУ. Позже стало известно, что удар пришелся по территории военной академии во Львове, на которой находилась бронетехника от западных союзников Киева.

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