Дерипаска: час расплаты США за «санкционный раж» придет в течение трех лет

Олег Дерипаска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что Вашингтону стоит ожидать час расплаты за «санкционный раж» в течение 3-3,5 лет.

«Час расплаты за санкционный раж становится ближе. Осталось года три, три с половиной», - написал предприниматель в своем Telegram-канале.

Таким образом Дерипаска прокомментировал статью The Financial Times, где приводят данные об оттоке инвесторов из американских акций, росте доходности облигаций и распродажи в этих бумагах.

В издание указывают на доходность двухлетних казначейских облигаций США достигла 5,12%, самого высокого уровня с 2007 года, а эталонных десятилетних облигаций - 4,08%. Отмечается, что это говорит о росте инфляции и скором повышении ключевой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС).

Напомним, днем ранее, 6 июля, президент Финляндии Саули Нийнистё признал неэффективность антироссийских санкций, назвав бесполезным уход финских компаний с российского рынка