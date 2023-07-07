72% американцев пожаловались на чувство финансовой незащищенности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство американских граждан (72%) не чувствуют себя в финансовой безопасности. Об этом сообщают исследователи из американской финансовой компании Bankrate по итогам проведенного опроса.

Опрошенные заявили, что не считают себя полностью финансово обеспеченными. При этом четверть из них (26% из 72%) с уверенностью заявили, что никогда не будут обеспечены.

Среди причин такого положения американские граждане назвали инфляцию (63%), недостаток пенсионных накоплений (41%), а также просто экономическую среду в США (48%).

Респондент также выразили уверенность, что для достижения финансовой безопасности в стране необходимо зарабатывать около 233 тысяч долларов в год, а для того, чтобы чувствовать себя богатым нужно примерно 483 тысяч долларов в год.

Компания Bankrate провела опрос с 5 по 7 июня этого года среди 2521 американских граждан.

Напомним, накануне российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что США стоит ожидать час расплаты за «санкционный раж» в течение 3-3,5 лет.