Премьер Моравецкий воздвигнул крест на месте польской деревни, уничтоженной украинскими нацистами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что воздвигнул крест на месте польской деревни, которая была уничтожена украинскими националистами.

«Я отдал дань памяти жертвам Волынской резни в несуществующем селе Острувки, жители которого были убиты отрядами УПА*», - написал глава польского парламента в своем аккаунте в Twitter.

Свою запись Моравецкий сопроводил фото, на котором он сам устанавливает деревянный крест на месте убийства украинскими националистами поляков.

Данное место сейчас находится на территории нынешней Украины около границы с Польшей.

Напомним, в конце марта этого года поляки призвали выгнать украинских беженцев после демонстрации флага УПА* на акции в Кракове. Сообщалось, что митинг прошел на главной площади города, а участники акции держали в руках флаг УПА*. Тем не менее, такая демонстрация не вызвала никакой реакции правоохранителей.

*Запрещенная в России организация