Премьер Моравецкий воздвигнул крест на месте польской деревни, уничтоженной украинскими нацистами
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что воздвигнул крест на месте польской деревни, которая была уничтожена украинскими националистами.
«Я отдал дань памяти жертвам Волынской резни в несуществующем селе Острувки, жители которого были убиты отрядами УПА*», - написал глава польского парламента в своем аккаунте в Twitter.
Свою запись Моравецкий сопроводил фото, на котором он сам устанавливает деревянный крест на месте убийства украинскими националистами поляков.
Данное место сейчас находится на территории нынешней Украины около границы с Польшей.
Напомним, в конце марта этого года поляки призвали выгнать украинских беженцев после демонстрации флага УПА* на акции в Кракове. Сообщалось, что митинг прошел на главной площади города, а участники акции держали в руках флаг УПА*. Тем не менее, такая демонстрация не вызвала никакой реакции правоохранителей.
*Запрещенная в России организация