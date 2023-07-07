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НовостиВ мире7 июля 2023 11:03

Премьер Моравецкий воздвигнул крест на месте польской деревни, уничтоженной украинскими нацистами

Моравецкий установил крест на месте уничтоженной УПА* польской деревни Острувки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Моравецкий воздвигнул крест на месте польской деревни, уничтоженной украинскими нацистами

Премьер Моравецкий воздвигнул крест на месте польской деревни, уничтоженной украинскими нацистами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что воздвигнул крест на месте польской деревни, которая была уничтожена украинскими националистами.

«Я отдал дань памяти жертвам Волынской резни в несуществующем селе Острувки, жители которого были убиты отрядами УПА*», - написал глава польского парламента в своем аккаунте в Twitter.

Свою запись Моравецкий сопроводил фото, на котором он сам устанавливает деревянный крест на месте убийства украинскими националистами поляков.

Данное место сейчас находится на территории нынешней Украины около границы с Польшей.

Напомним, в конце марта этого года поляки призвали выгнать украинских беженцев после демонстрации флага УПА* на акции в Кракове. Сообщалось, что митинг прошел на главной площади города, а участники акции держали в руках флаг УПА*. Тем не менее, такая демонстрация не вызвала никакой реакции правоохранителей.

*Запрещенная в России организация