Минфин: дефицит бюджета России за полгода 2023 составил 2,59 трлн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство финансов России опубликовало предварительные данные о расходах и доходах федерального бюджета за первое полугодие 2023 года. Дефицит российской казны в январе-июне составил 2,59 триллиона рублей.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-июне 2023 года составил 12 381 млрд рублей», - сказано в материалах Минфина.

Этот показатель, по данным ведомства, на 12% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

«При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов наблюдается устойчивая положительная динамика», - уточнили в министерстве.

Что касается расходов, то этот показатель за полгода текущего года составил 14,976 триллионов рублей, что на 19% больше, чем за шесть месяцев 2022 года.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что дефицит федерального бюджета в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей. Министр финансов Антон Силуанов тогда отмечал, что план по доходам бюджета в прошлом году оказался перевыполнен.

Ранее сообщалось, что Минфин придумал, как урезать расходы российской казны. Так, Силуанов предложил в бюджете на следующий год сократить все незащищенные статьи расходов на 10%, а высвободившиеся деньги - перераспределить.