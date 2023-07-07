Власти Франции выделят 5 млн евро на защиту чиновников в ходе беспорядков Фото: REUTERS

Власти Франции на фоне беспорядков собираются выделить 5 млн евро для программы по защите избранных депутатов и мэров городов, включенных в юридическую и психологическую помощь. Такое заявление в пятницу, 7 июля, сделал министр-делегат по вопросам территорий Доминик Фор.

«Правительство пытается лучше бороться с нападениями на местных выборных должностных лиц, которые стали мишенью в Л'Ай-ле-Розе, Монлюсоне или Понтуазе в последние дни … Нападения на семь выборных должностных лиц в день во Франции недопустимы» - сказал глава ведомства в интервью изданию Monde

Сообщается, что французские власти планируют обеспечить правовую защиту, а также психологическую поддержку. Отмечается, что будет специальная «тревожная кнопка» для вызова спецслужб и определения геопозиции чиновников.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 июля, появилось сообщение о нападении на дом мэр города Л'Ай-ле-Роз Винсента Жанбрюна в ходе беспорядков, которые начались во Франции после того, как 27 июня 2023 года полицейский в парижском пригороде Нантере застрелил 17-летнего подростка.