Минобороны РФ: ВСУ потеряли свыше 420 военных на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 420 военных на Донецком направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в пятницу, 7 июля, заявили, что группировка Вооруженных сил РФ «Юг» за прошедшие сутки отразила десять атак украинских войск на Донецком направлении, в результате чего Украина потеряла свыше 420 военных убитыми и ранеными, а также 16 единиц техники, в том числе одну гаубицу Krab польского производства.

«На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено десять атак противника», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Отмечается также, что были подорваны четыре пикапа и семь боевых машин пехоты.

Напомним, днем ранее, 6 июля, российские войска отразила десять атак украинских войск на Донецком направлении.