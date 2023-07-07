Минобороны РФ: ВСУ потеряли свыше 420 военных на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 420 военных на Донецком направлении
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В Министерстве обороны РФ в пятницу, 7 июля, заявили, что группировка Вооруженных сил РФ «Юг» за прошедшие сутки отразила десять атак украинских войск на Донецком направлении, в результате чего Украина потеряла свыше 420 военных убитыми и ранеными, а также 16 единиц техники, в том числе одну гаубицу Krab польского производства.
«На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено десять атак противника», - сказано в заявлении российского военного ведомства.
Отмечается также, что были подорваны четыре пикапа и семь боевых машин пехоты.
Напомним, днем ранее, 6 июля, российские войска отразила десять атак украинских войск на Донецком направлении.