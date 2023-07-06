Группировка "Юг" отразила девять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки на Донецком направлении подразделения группировки “Юг” российских войск отразили девять атак ВСУ, в ходе которых было уничтожено до 385 украинских военных.

“За сутки уничтожено до 385 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы "Д-20" и две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства”, — уточнили в свежей сводке о ходе спецоперации.

Ранее украинский политолог Олег Соскин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский получил задачу продемонстрировать успехи на поле боя и продолжит наступление любой ценой, несмотря на катастрофические потери ВСУ в личном составе.

Тем временем глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов отметил, что киевский режим уже не может скрывать катастрофические потери ВСУ на запорожском направлении. Больницы подконтрольного Киеву города Запорожье уже переполнены ранеными бойцами.

По данным врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, за первый месяц наступления украинская армия лишь на запорожском направлении потеряла более 20 тысяч солдат.