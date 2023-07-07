В Госдуме призвали признать писателя Бориса Акунина иноагентом Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила запрос министру юстиции РФ Константину Чуйченко, призвав признать иностранным агентом писателя Бориса Акунина. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Считаю, что Акунин как публичное лицо с явной антироссийской позицией должен быть также признан Минюстом иностранным агентом», - написала депутат в своем Telegram-канале, уточнив, что к такому решению ее побудила постановка в одном из театров Санкт-Петербурга по произведению писателя.

Занко также отметила то, что Акунин проживает за рубежом и состоит в организации «Настоящая Россия»*, которая ранее «выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины.

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не экранизировать произведения Бориса Акунина, заявив, что тот уехал за границу и «проклинает Россию».

*Организация включена Минюстом в список иноагентов