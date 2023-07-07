Утильсбор на ввозимые для перепродажи машины поднимут в России с 1 августа 2023 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы будет проиндексирован в России с 1 августа этого года. Об этом сказано в постановлении правительства, которое было опубликовано на портале правовой информации.

«Ставка утилизационного сбора будет индексирована в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5-3,4 раза - на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза - на грузовые автомобили», - сообщили в Минпромторге РФ.

Как отмечается, утилизационный сбор на автобусы вырос в среднем в 2,2-4,8 раза, на электробусы - в 8,7 раза. В министерстве заявили, что индексация распространяется на новые и поддержанные автомобили.

Сообщается также, что индексация коснется юридических лиц, которые ввозят импортные новые и поддержанные авто, и физических лиц, ввозящих машины для перепродажи в течение одного года.

Напомним, сегодня, 7 июля, дилеры заявили о скором подорожании автомобилей из-за ослабления рубля. По их мнению, машины подорожают на 5–10% к осени этого года.