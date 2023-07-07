Власти Белоруссии не планируют раскрывать местоположение ядерного оружия России

Минск не планирует раскрывать место хранения российского ядерного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минск не собирается рассекречивать местоположение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на своей территории. Такое заявление сделал помощник министра обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский.

"Вы же понимаете, что место вам никто никогда не назовет. А то, что ЦРУ считает, то это их право считать", - сказал Касинский журналистам в ответ на просьбу прокомментировать данные американских спецслужб о том, что российское ТЯО якобы хранится в районе города Осиповичи Могилевской области.

"В случае агрессии стран НАТО против Республики Беларусь это оружие может быть применено, если мы будем видеть, что создается угроза существованию государству как таковому", - уточнил помощник министра обороны Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российское ядерное оружие будет полностью поставлено на территорию его страны к концу 2023 года.