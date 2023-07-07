Генпрокуратура признала норвежский фонд Human Rights House нежелательным в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура Российской Федерации в пятницу, 7 июля, сообщила, что признала нежелательной в стране деятельность организации Human Rights House Foundation (HRHF) и иностранные организации, которые входят в ее структуру.

«Принято решение о признании нежелательными на территории Российской Федерации деятельности международной организации Human Rights House Foundation, Норвегия», - сказано в заявлении надзорного ведомства.

Нежелательными также признаны входящие в HRHF организации из Литвы, Украины, Грузии и Армении.

По данным Генпрокуратуры, деятельность норвежской организации финансируется, в том числе, странами Евросоюза и направлена на дискредитацию внешней политики, которую проводит Россия и армии страны. В фонде добиваются изоляции государства на международной арене, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность американской организации The Altai Project. В надзорном ведомстве утверждали, что главным направлением работы организации было саботирование строительства газопровода «Сила Сибири – 2». По данным Генпрокуратуры, The Altai Project призывала жертвовать деньги на проведение «правдивых» экологических исследований, которые докажут якобы пагубное влияние газопровода.